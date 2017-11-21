Kayıtdışı İstihdam Şanlıurfa’da Masaya Yatırıldı

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2017 Salı 07:42

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in makamında kabul ettiği Bağlı ve beraberindekiler, Vali Erin ile kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesi, tarım işçilği ve çocuk işçiler konusunda bir süre görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin anısına Vali Erin’in çeşitli hediyeler sunduğu Bağlı ve beraberindekiler, SGK İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştaya geçtiler.

“ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMAK HUKUKA VE İNSAN HAKLARINA AYKIRI”

Çalıştayda bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mevsimlik tarım işçiliği ve çocuk işçiliği konusunda görüşlerini dile getirdi. Vali Erin, geçtiğimiz ay ve bu ay pamuk yığınları içinde uyurken hayatını kaybeden üç çocuğu hatırlatarak, “İçinizin burkulmaması, şiddetli bir acıya ve ızdıraba boğulmamak mümkün değil. Birkaç gün sonra bu kayıplar unutulup gidiyor, ama kaybedilen hayatlar var” diyerek, ailelerin tüm varlığı ve kazancının bu hayatlarla kıyaslanamayacağını ifade etti.

15 Yıl önce kayıtdışı istihdamın yüzde 50 civarında olduğunu, yapılan çalışmalarla bunun yüzde 20’ler seviyesine çekilmesinin umut verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını kaydeden Vali Erin, “Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu öngörüsünde bunun en fazla yüzde 15 seviyesine çekilmesi gerekiyor. Bunun için çalışma ve performansa ihtiyacımız var” dedi.

Mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle eğitimden mahrum kalan çocukların durumuna da dikkat çeken Vali Erin, “Bunu hayatın akışı içerisinde normal bir olay olarak algılıyoruz. Dolaysıyla 2016 yılı başlarında 28 bin olan tarım işçisi çocuk var. Bu çocukların okulda olması lazım. Risk taşıyan işlerde çalışmamaları, istihdam edilmemeleri lazım. Bu durumun hem hukuka hem insan haklarına aykırı olduğunu belirtmek lazım” diye konuştu.

Çocuk işçiliğinin gelenekten kaynaklanan bir alışkanlıkla devamedegeldiğini belirten Vali Erin, Harran’ın tarihteki bilim yuvası olma durumunu hatırlatarak, “Gelin hep beraber, özel sektörle, ailelerimizle, meslek kuruluşlarımızla el ele vererek ve hiçbir tarlada hiçbir çocuğumuzun eğitim öğretimden mahrum kalmasına müsaade etmeyelim” dedi.

BAĞLI: KAYITDIŞIYI İLK ETAPDA YÜZDE 15’E DÜŞÜRECEĞİZ

KİDEP kapsamında SGK İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen “Mevsimlik Tarım İşçileri ve Çocuk İşçiliği Çalıştayı”nda konuşan SGK Başkanı Selim Bağlı, kayıt dışı istihdamın ekonomiye ve çalışanların haklarına olan zararlarından bahsederek, kayıtdışı istihdamda en büyük payın tarım işçiliğinde olduğunu ve kayıtdışını en kısa sürede yüzde 15 seviyesine düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bağlı, yapılan çalıştaylarla mevsimlik tarım işçileri ve çocuk işçiliğindeki kayıtdışının neden ve sonuçları ortaya koyarak bir çerçeve oluşturacaklarını ve çözüm yolları bulacaklarını söyledi.