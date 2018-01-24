Kaymakam Bağlı vatandaşlarla buluştu

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 17:30

Araban Kaymakamı Emin Bağlı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Araban Sosyal Tesisi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Bağlı, TSK'nın başlatmış olduğu "Zeytin Dalı Harekatı"na değinerek, vatandaşlardan dua etmelerini istedi.

Kaymakamlık olarak düzenli olarak vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini belirten Bağlı, ellerinden geldiğince sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını ve gerekli kurumlara yönlendirdiklerini söyledi.

Vatandaşlar ise, Kaymakam Bağlı'nın gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sorunları çözüldüğü için mutlu olduklarını kaydetti.

Ziyarete, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behçet ve daire amirleri katıldı.

AA