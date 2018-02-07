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Kaymakam Çelik'ten esnaf ziyareti

Silvan Belediye Başkanvekili Kaymakam Adem Çelik, esnaf ziyaretinde bulundu.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 15:57
Kaymakam Çelik'ten esnaf ziyareti

Gazi Caddesi'ndeki iş yerlerini gezen Kaymakam Çelik, bir süre sohbet ettiği esnafın sorunlarını dinledi.

Çelik, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerini vatandaşlara anlatmak ve önerilerini dinlemek için zaman zaman ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.

İlçeyi daha yaşanabilir kılmak için gayret gösterdiklerini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Gerek bilgilendirme ve istişare toplantıları gerekse ziyaretlerimizle bütün esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. İlçemizin durumunu, belediyemizin yaptıklarını ve yapacaklarını paylaştık. Onların isteklerini, sorunlarını dinledik. Esnaflarımızın ve halkımızın derdini ve taleplerini dinledik. Hep birlikte daha güçlü ve yaşanılabilir bir ilçe olmak için bütün kurumlar ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Gazi Caddesi esnafı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

AA

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