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Kaymakam Dayanç, güvenlik güçlerini ziyaret etti

Eruh İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 14 Mart 2018 Çarşamba 18:59
Kaymakam Dayanç, güvenlik güçlerini ziyaret etti

Dayanç, beraberindeki Eruh Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Katırcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Enis Çoban ve bazı kurum amirleriyle Çırpılı Jandarma Karakolu'nu ve Yeşilören'de  yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularını ziyaret etti. 

Çırpılı Jandarma Karakolunda incelemelerde bulunan Dayanç, burada vatani görevini yapan askerlerle bir süre sohbet etti.

Ziyaret defterini imzaladıktan sonra karakolların genel durumu hakkında bilgi alan Dayanç, tüm personele başarı diledi. 

Dayanç ve beraberindekiler, daha sonra Eruh'a bağlı Yeşilören köyü mevkinde yolun güvenliği ile bölgenin emniyeti sağlayan güvenlik korucularını ziyaret etti.

Burada güvenlik korucularıyla bir süre sohbet eden Dayanç, güvenlik güçlerinin devletin birliği ve bütünlüğü, vatandaşın huzuru için gece gündüz demeden, zor şartlarda görev icra ettiğini söyledi.

 

AA

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