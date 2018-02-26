Kaymakam Sinanoğlu İçin Veda Yemeği

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2018 Pazartesi 22:20

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığı’nın 9 Şubat 2018 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği kadrosuna atanan Suruç Kaymakamı ve belediye başkan vekili Ferhat Sinanoğlu onuruna veda yemeği verdi.

Bir restoranda verilen veda yemeğine Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Vali Yardımcıları Ufuk Akıl, Tarık Açıkgöz ve Dr. Fatih Çelikkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile ilçe kaymakamları katıldı.

Veda yemeğinde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’da görev yaptığı sürece Suruç’a çok sık gidip geldiklerini ve bir aile anlayışı ile çalıştıkları meslektaşı Ferhat Sinanoğlu’nu yeni bir göreve uğurladıklarını ifade ederek, mülki idare amirliğinin şerefli ve onurlu bir meslek olduğunu söyledi. Sinanoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Vali Erin, “Aileleriyle birlikte başarılı, sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyoruz” dedi.

Suruç’ta görev yaptığı sürece devlet ve millet kaynaşmasına büyük önem verdiklerini, vekaleten yürüttüğü Suruç Belediye Başkanlığı görevinde millete hizmeti ilke edindiklerini belirten Ferhat Sinanoğlu ise, “Bu onurlu mesleği yapmaktan her zaman büyük gurur duydum. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarıma ve bizlere örnek olan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Veda yemeğinin ardından Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Sinanoğlu’na veda anısına birer hediye verdi. Veda yemeği, toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.