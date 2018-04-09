Kaza yapan otobüsten para çaldılar

Alınan bilgiye göre, Mahmut Durmaz idaresindeki 63 H 0207 plakalı özel halk otobüs, 11 Nisan Stadı önünde, S.E'nin kullandığı 63 N 5176 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan otobüsteki 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otobüs şoförü Durmaz, gazetecilere, kaza sonrası hasar tespiti için aracından indiğini söyledi.
Kazayla ilgilendiği esnada kasasındaki yaklaşık 500 liranın çalındığını öne süren Durmaz, "Yolcu indirirken arkadaki aracın suratı fazla olduğu için gelip çarptı. Kaza sonrası mecburen aşağı inmek zorunda kaldım. Trafiğe rapor verirken o arada parayı çalmışlar." dedi.
Otobüste parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.AA