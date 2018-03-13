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Kazada yaralanan sürücü darbedildi

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişinin yaralandığı kaza sonrası çıkan tartışmada tır sürücüsü darbedildi

Giriş Tarihi: 13 Mart 2018 Salı 11:58
Kazada yaralanan sürücü darbedildi

Sabri Ergitekin'in kullandığı 07 VS 148 plakalı otomobil ile Kemal Altaş yönetimindeki 63 E 0667 tır, Şanlıurfa-Mardin karayolu Çamlıdere Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücüler Ergitekin ile Altaş hafif yaralandı.

Kaza sonrası, Ergitekin'in aynı araçta yolculuk eden oğlu M.E, bir süre tartıştığı tır sürücüsü Altaş'ı darbetti.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

 

AA

 

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