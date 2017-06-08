Kediciklerin İftarı Sosyal Medyayı Salladı

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 15:51

Kendi televizyon kanalında 'Kediciklerim' dediği genç kızlarla yaptığı programla adından söz ettiren Adnan Oktar'ın sosyal medyada paylaşılan iftar sofrası ağızları açıkta bırakıyor.

KEDİCİKLER PAYLAŞTI

Adnan Oktar'ın kedicikleri sosyal medyayı aktif kullanmaları ile tanınıyor. Birbirinden cüretkar pozlarını takipçilerinin beğenilerine sunan kedicikler, son olarak Adnan Oktar'la iftar sofrasında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

ADNAN OKTAR 10 KEDİCİKLE İFTAR SOFRASINDA

Boğaz'a nazır bir villanın bahçesinde çekilen fotoğrafta iftar sofrasının en başında Adnan Oktar'ın oturduğu görülürken, yanında da en gözde kedicikleri vardı. Fotoğraf karesinde Adnan Oktar dışında başka bir erkeğin olmaması güç göstergesi olarak yorumlandı.

"EN GÜZEL FOTOĞRAFLARDAN BİRİ"

Çok sayıda beğeni ve paylaşım alan fotoğrafın altına kediciklerin "Dünyada olabilecek en güzel resimlerden biri" şeklinde yorumlar yapması da dikkat çekti.

İşte sosyal medyada paylaşılan o fotoğraf;



(sondakika.com)