Kedi'ye işkence yaptı sonra da paylaştı! Sude Andaş'a büyük tepki! Sude Andaş kimdir?

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 10:20

BUNUN ADI RESMEN VAHŞET!

Sosyal medya hesaplarında Sakarya'nın merkez Adapazarı İlçesi'nde yaşadığını yazan Sude Andaş, gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafının üzerine 'En sevdiğim' yazarak paylaşımda bulundu. Paylaşımı görenler, genç kıza mesajlar atarak tepkilerini dile getirdi. Genç kızın ise dalga geçerek cevap vermesi, hayvan severleri daha da sinirlendirdi. Sude Andas bir süre sonra sosyal medya hesaplarını kapatırken, infial yaratan Sude Andas'ın cezasız kalmaması için sosyal medyada binlerce tweet atılıyor.

Tepkinin büyümesi sonrası Sude Andas, kedi leşini yolda görerek fotoğrafını çektiğini belirterek, "Köyde kardeşim ile birlikte kuzenlerimin yanına giderken yolun ortasında bir kedi gördük ve yanına gittiğimizde hafifçe başını kaldırdım. Ölmüş olduğunu gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. O anda fotoğrafını çektim ve hesapta paylaştım. Hayvanların bu hale gelmesi gerçekten üzüntü vericiydi. Bir kişi bana "Niye zarar veriyorsun yazdı". Benim böyle bir şeyi yapmış olacağımı düşünmesi bile beni rahatsız etti. Çünkü ben köyde olsun, evimde olsun hayvanlarla iç içeyim. Hayvanları gerçekten seviyorum. O kişinin yazdığı şeylere, o kişiye tepki göstererek sinirle yazmamam gereken şeyler yazdım. Bulunduğum durumdan dolayı çok üzgünüm. Ben hiçbir hayvana asla zarar vermem" dedi