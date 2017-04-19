Ana Sayfa Türkiye Kendileri Datça'da, oyları Urfa'da kullanıldı iddiası

Kendileri Datça'da, oyları Urfa'da kullanıldı iddiası

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, kış sezonunda inşaatlarda geçici olarak çalışan bir grup işçinin referandum günü memleketleri Şanlıurfa'ya gitmedikleri halde, oylarının başkaları tarafından kullanıldığını iddia edildi

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2017 Çarşamba 00:09
Kendileri Datça'da, oyları Urfa'da kullanıldı iddiası

MUĞLA'nın  Datça İlçesi'nde, kış sezonunda inşaatlarda geçici olarak çalışan bir grup işçinin referandum günü memleketleri  Şanlıurfa'ya gitmedikleri halde, oylarının başkaları tarafından kullanıldığını iddia eden HDP İlçe Başkanı Günfer  Karadeniz,  Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmek üzere  Datça İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

HDP  Datça İlçe Başkanı Avukat Günfer  Karadeniz,  Şanlıurfa'nın  Hilvan İlçesi  Gölcük Mahallesi'nde seçmen kayıtları bulunan yaklaşık 200 kişinin, referandum günü  Datça'da bulundukları halde oylarının başkaları tarafından kullanıldığını iddia ederek, konunun incelenmesini ve buradaki seçimlerin iptal edilmesini istedi.  Karadeniz,  Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmesi talebiyle,  Datça İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini teslim etti. HDP  Datça İlçe Başkanı  Karadeniz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Datça'da mevsimlik işçi olarak çalışan yaklaşık 200 kişinin  Şanlıurfa'ya gitmedikleri halde oylarının kullanıldığı görülüyor. Söz konusu kişilerin seçmen kayıtlarının yer aldığı,  Gölcük Mahallesi'ndeki iki sandıkta seçmenlerin tamamının oylarının kullanıldığını öğrendik. Referandum günü  Datça'da bulunduğunu belirleyebildiğimiz 80 kişinin isim listesini itiraz dilekçemize ekledik. Bu kişiler  Datça'da yaşıyor ve hiç köylerine gitmemişler. Ancak orada oyları kullanılmış görülüyor. Her iki sandıkta tüm seçmenler oy kullandığına göre; bu kişilerin oylarının orada birileri tarafından kullanıldığı anlaşılıyor" dedi.

Karadeniz itiraz dilekçesinde ise şöyle dedi: 

"Ekli listede isimleri belirtilen ve  Datça'da inşaat işçisi olarak çalışan tarafımıza başvuran toplam 80 kişi, burada yaşadıklarını ve seçmen kütüklerinin bulunduğu  Hilvan İlçesi  Gölcük Köyü'nde kurulan sandıklarda kendi adlarına oy kullanıldığını, bu sayının toplam 200 kişi olduğunu, seçmen kartlarının adreslerinin bulunduğu bu köye geldiğini, köyde tüm oyların kullanılmış olduğunu öğrendiklerini beyan etmişler ve itiraz etmemiz için tarafımıza başvurmuşlardır. Adı geçen köydeki sandık sonuçlarının incelenerek, iddiamız çerçevesinde burada yapılan seçimin iptaline karar verilmesini arz ederiz."

Şanlıurfa'nın  Hilvan İlçesi  Gölcük Mahallesi'nden,  Datça'ya mevsimlik işçi olarak gelen kişileri bizzat tanıdığını söyleyen 32 yaşındaki Aziz Akbalık ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben kendim de Hilvanlı'yım. Bu kişilerin çoğu akrabam ve şu an  Datça'da yaşıyorlar.  Gölcük Mahallesi'nde iki seçim sandığı var. Öğrendiğime göre,  Gölcük'e bir taziye evi yapılmasının karşılığında tüm köylüler 'evet' oyu vermek üzere anlaşmışlar. Ancak,  Datça'da bulunan 200 kişinin de oyları, sanki oradaymış gibi sandığa atılmış. Şu ana kadar 80 kişinin ismini tespit ettik. Konunun araştırılarak açığa çıkarılmasını istiyorum" diye konuştu.

 

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık