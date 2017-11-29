Ana Sayfa Güncel Kendisini Metresi İle Yakalayan Hamile Karısını Tekme Tokat Dövdü

Kendisini Metresi İle Yakalayan Hamile Karısını Tekme Tokat Dövdü

Güney Afrika'nın Dubran şehrinde öfkeli koca, kendisini metresi ile yakalayan hamile eşini tekme tokat dövdü. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2017 Çarşamba 09:04
Kendisini Metresi İle Yakalayan Hamile Karısını Tekme Tokat Dövdü

Hem suçlu hem güçlü! Güney Afrika'da metresiyle yakalanan adam, hamile karısını sokak ortasında tekme tokat dövdü.

METRESİYLE KONUŞURKEN KARISI TARAFINDAN BASILDI

Twitter'da paylaşılan videoda, Terence Pakkirie isimli adam, kız arkadaşı ile sohbet ettiği sırada eşi Deshnie yanlarına yaklaşıyor.

KOCASININ METRESİNE HESAP SORUYOR

Deshnie, kocasının kız arkadaşına "Evli olmana rağmen kocamı eğlendiriyorsun, kocan bu ilişkiyi biliyor mu"diye bağırıyor. Kadın "Evet kocam biliyor" diye cevap veriyor.

ÖFKELENEN ADAM HAMİLE KARISINI TEKME TOKAT DÖVDÜ

Adam karısına kendisini sevgilisiyle yalnız bırakmasını söyleyince kadın itiraz etti ve adam hamile kadını yüzüne ve karnına yumruklar atarak dövmeye başladı.

Videonun yayınlanmasından sonra adam büyük tepki gördü.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık