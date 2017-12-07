Kent Konseyi İlk Toplantısını Yaptı

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2017 Perşembe 17:51

Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2017 Pazar günü yapılan Seçimli Genel Kurul Toplantımızdan sonra ben ve Yürütme Kurulu arkadaşlarım göreve başladık.Şanlıurfa’nın havasını teneffüs eden, toprağından beslenen, sokaklarında yürüyen her bireyin kentin sahibi olduğu bilinciyle kolektif bir ruhu inşa etmesi gerektiğine inanmaktayız diyen Sözen sözlerine şöyle devam etti:

Ben ve Yürütme Kurulu üyelerimiz bütün gayretimizle kentimize katkıda bulunacağız, Kent Konseyimizin kısa sürede kurumsallaşması için azami çaba gösteriyoruz diyen Sözen, Kadın-Çocuk-Engelli ve Gençlik Meclislerinin; Çocuk ve Aile, hemşehri STK’lar, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Muhacir/Misafir dernekler, Afetler ve Kriz, Sosyal Yardım ve Dayanışma, Tarım ve Hayvancılık, Basın-Yayın ve Sosyal Medya, Sağlık, Esnaf ve Sanatkarlar, Eğitim, Kültür/Tarih/Sanat/Turizm ve 2071 AR-GE Çalışma Gruplarımızı asıl ve yedek yürütme kurulu üyelerimizin gözetiminde, Genel Kurulumuzu oluşturan kurum ve STK temsilcilerimizle birlikte oluşturuyoruz dedi.

Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen sözlerine şöyle devam etti:

30 Kasım 2017 tarihinde yapılan Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısında aşağıdaki hususların değerlendirmesi yapıldı.Buna göre Kent Konseyi olarak öncelikli iki ana başlığı hedef edindik:

A. Şehir ve insanlarımız ile ilgili hususların savunuculuğunu yapmak.

B. Arzulanan bir şehir olmak için çalışmalar yapmak.

Bu anlamda şehre ve insanımıza ait “Dokunulmaz” alanlar tespit edildi. Bu alanların korunması ve geleceğe taşınmasının bir zorunluluk olduğu ifade edildi. Yine bu anlamda aşağıdaki hususların dokunulmazlığını, korunmasını ve geleceğe taşınmasını ve geleceğimize yönelik yatırımların yapılmasını bir vecibe olarak görüyoruz.

Şehrimiz ve insanlarımızın mutluluğu için “su” kaynaklarımızın korunması. Hayat kaynağımız olan “toprağın” / tarım arazilerinin korunması. Kent hafızasını oluşturan mimari / “mekanların” korunması ve geleceğe taşımak için işlevselleştirilmesi, tarihi kentsel yapı mirasının korunması, gelecek nesillere aktarılması. Şehir belleğinin korunması amacıyla, yaşam kültürünün korunması ve geleceğe taşınması. Kentte çevre ve doğa duyarlılığının oluşturulması. İklim değişikliği, yenilenebilir enerji, kentsel tarım alanları, sürdürülebilir atık yönetimi ve kirlilik (toprak, su, hava ve gürültü) gibi hususların göz ardı edilmemesi. Başta belediyeler olmak üzere kurumlararası işbirliğinin sağlanması. Mevcut konut stokunun iyileştirilmesi, yapı mimarisinde iklimsel şartların göz ardı edilmemesi, yatay şehircilik anlayışına dair planlamaların yapılması, fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi. Kentsel alanlarda sosyal ve kültürel imkânların oluşturulması, kültür sanat şehrinin tüm dinamiklerinin ortaya konulması, merkez ve kırsal yerleşimler arasında kültürlerarası kaynaşmanın sağlanması. Toplumsal kalkınma ve halk katılımının sağlanması. Şehrin “değerler” dünyasına ait sorumluluk, hesap verebilirlik / şeffaflık içeren hususların ve misafirperverlik, dürüstlük / doğruluk, güzel ahlȃk gibi manevi dinamiklerimizin görünür kılınması. Ulaşım ile ilgili sorunların kısa, orta ve uzun vadede nüfus artış oranına göre düzenlenmesi. Kentimizdeki engelli ve sosyoekonomik bakımdan sorunlu olan kişi ve grupların desteklenmesi, kadın, çocuk ve engelli dostu bir şehir ikliminin oluşturulması. Kentsel alanlarda spor ve boş zamanların değerlendirilmesinin teşviki, spor ve dinlence alanların artırılması. Muhacir/misafirler ve göç ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede oluşabilecek hususların belirlenmesi ve söz konusu süreçlere dair stratejilerin oluşturulması. Kentimizin ve insan yerleşim yerlerinin herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılınması, güvenli mekânların inşası, şehrin “eminliğine” ve “güvenirliliğine” zarar verecek girişimlerden uzak durulması. Kamusal kültür politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesinde yerel halkın aktif katılımının desteklemesi. Ana arterleri ile arka sokaklar; kent merkezi ile şehrin en uzak yerleşiminin temizlik ve yeşil alan açısından benzeşmesi. Eğitimde, mimari ve fiziksel çevrede dünya kalite standartlarının yakalaması. Şehrimiz ve insanlarımızın mutluğu için siyaset, yönetim, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yurttaş katkılarıyla etkileşimci anlayışı ifade eden yerel yönetim anlayışının aktif hale getirilmesi. Şehirde yaşayan her birey için: çalışma / geçim hakkı, toprak hakkı, besin hakkı, sağlık hakkı ve eğitim hakkının sağlanması. Kırsal bölgelerde yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve özendirilmesi ile şehre göçün azaltılması veya terse çevrilmesi. Bununla birlikte doğal ürünlerin üretiminin arttırılması, ekonomik ve sosyal getirilerinin sağlanması. Harran, Karaali ve bölgedeki diğer tarihi / turistik yerlerin ulaşım ağının ciddi olarak iyileştirilmesi. Büyük sanayi yatırımları için organize bölgelerin ve serbest bölgelerin uzun vadeli stratejik planlamalarının yapılması ve sosyal ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi. Tren/hızlı tren vb. ulaşım ağının ivedilikle talep edilmesi. Kentimiz için önemli bir kaynak olacak olan mayınlı arazilerle ilgili projelerin oluşturulması. Urfa dışındaki Urfalılarla koordinenin sağlanması. Şehrimizin ekonomi, vatandaşlar, yönetim, çevre, yaşam kalitesi gibi unsurlarının iyi işlediği “Akıllı Şehir”haline dönüştürülmesi. Cinsiyet farklılığı gözetmeksizin şehirde kadının her türlü hizmete erişiminin sağlanması, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıracak çalışmaların başlatılması. Şanlıurfa’nın havasını teneffüs eden, toprağından beslenen, sokaklarında yürüyen her bireyin kentin sahibi olduğu bilinciyle kolektif bir ruhu inşa etmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu amaçla yaşadığı kente katkı sunmak gayretiyle gösterilen bireysel çabaların değerli olduğuna inanmaktayız. Şehir ve sakinlerinin yararına verilen çabalara kent konseyi olarak destek olmayı taahhüt etmekteyiz. Bu manada Kent Konseyi olarak şehre ve insanımıza dair sesleri duymada ve duyurmada köprü olmayı amaçlıyoruz.

Saygılarımızla.