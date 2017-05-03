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Kepçeler Mevzi Kazdı, F-16'lar Sınırı Denetledi

Akçakale ilçesi sınır hattında mevzi kazma ve güvenlik kuleleri inşa çalışmaları devam ederken, askeri uçaklar da sınırı denetledi.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2017 Çarşamba 16:23
Kepçeler Mevzi Kazdı, F-16'lar Sınırı Denetledi

PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Telabyad şehrinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakaleilçesi sınır hattında mevzi kazma ve güvenlik kuleleri inşa çalışmaları devam ederken, askeri uçaklar da sınırı denetledi.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Telabyad şehrinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattında mevzi kazma ve güvenlik kuleleri inşa çalışmaları devam ediyor. İş makineleri sınır hattında mevzi kazıp güvenlik kuleleri inşa ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16'lar ise alçak uçuşlar yaparak sınır hattını denetledi. Uçaklar, belli aralıklarla yaklaşık bir saat boyunca Şanlıurfa ve Akçakale arasında uçarken, sınır hattının sıfır noktasında bulunan iş makineleri ise mevzi kazmaya devam etti.

Ayrıca gece saatlerinde Akçakale'ye 6 tank gönderildiği ve kazılan mevzilere konuşlandırılacağı öğrenilirken, daha öncede direkten yükselen sınırdaki dev Türk bayrağı, yapılan yeni kulenin üzerine taşındı.

 

 

(haberler.com)

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