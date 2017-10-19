Kerkuki: Kerkük’te Sünni Türkmenleri katlediyorlar

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2017 Perşembe 00:17

Kurdistan24 TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan İrfan Kerkuki, “Kerkük şuan Irak Federal Hükümeti’nin ve İran Devrim Muhafızları Pasdaran’ın emri altında. Bizi Kerkük il Meclisi toplantılarına çağırdılar ama gitmedik, gitmeyeceğiz” dedi.

Şii Erşad Salihi’nin başında olduğu Türkmen Cephesi’ne sert eleştiriler yönelten Türkmen Halk Partisi lideri Kerkuki, “Türkmen Cephesi Haşdi Şabi ile iş yapıyor. Sünni Türkmenlerin can ve malları tehlike altında. Kerkük’te şuan Türkmenleri katlediyorlar. Bizim parti yöneticimizin evi yakıldı. Parti binamız ateşe verildi” diye konuştu.

BU DURUMDAYKEN KERKÜK’E DÖNMEYİZ

Haşdi Şabi’nin bayrağı altında yaşamayacaklarını vurgulayan İrfan Kerkuki şunları söyledi: “Kerkük bu durumdayken gitmeyiz. Irak hükümeti dediğiniz nedir ki, İran Pasdaran askerinin emri altında olan bir hükümettir.”

İrfan Kerkuki şunları söyledi: "Türkmen Halk Partisi Lideri ve Kerkük İl Meclisi Üyesi olarak üzüntüyle söylüyorum ki, Kerkük halkı son derece huzur içerisinde yaşıyordu. Ama şuan Kerkük halkları ciddi zulümlere maruz kalıyor.

Erşad Salihi’nin adamları benim ve diğer sünni Türkmenlerin evlerini ve mallarını yakıyorlar.

Türkiye’nin şunu bilmesi lazım ki, Biz Türkmeniz. Ve Peşmerge sayesinde huzur içerisinde yaşıyorduk. Şimdi Sünni Türkmenler Kerkük’te zulüm altında. Irak’ın toprak bütünlüğü korunmuyor. Şii mezhepçiliği korunuyor. Benim evimi yaktılar. Parti binalarımızı, Türkmenler ve Kürtlerin evlerini yakıyorlar. Şu anda Türkmenler büyük bir tehdit ve baskı altında. Şiiler, Şii olmayanlara zulüm ediyor.

Bu şekilde olmamalıydı. Başkan Barzani bu olaylardan bir Gün önce Kerkük’ün Dukan kasabasına gitti ve anlaşma yapıldı. Ama sonra birileri bu anlaşmadan çekildi. Bu çok kötü oldu. İçim yanıyor.

Tuzhurmatu’da 1200 Kürt evi yakıldı. Benim Parti ofisim Hadi Amiri ve Erşad Salihi öncülüğünde gidilerek yakıldı. Biz kentimizin güvenliğini istiyorduk. Biz Kerkük’ün tekrar Kürdistani kimliğine dönmesini istiyoruz. Mezhepçi bayrak altında bulunmayacağız. Kürdistani olduğumuz için Türkmenler olarak büyük bir bedel ödedik. Kerkük Kürdistan’ındır. Bunda ısrar ediyoruz.

Kerkük’te huzur kalmadı. Tüm Sünniler Kerkük’ü terk ediyor. Kerkük eski haline dönmeli. Tekrar Peşmerge tarafından Kerkük emniyeti sağlanmalı."

Kaynak: kurdistan24.net