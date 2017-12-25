KHK Urfa'da 25 kişi ihraç edildi

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 03:31

Şanlıurfa'da aralarında 2 Polis memuru ve 4 Jandarma Astsubayı'nın da bulunduğu 25 kişi ihraç edilirken, 3 kişi de göreve iade edildi.

İşte Şanlıurfa'da görevden ihraç edilen o isimler:

Ramazan Sıvacıoğlu (Jandarma Astsubay)

Abdullah Çöpboyun (Jandarma Astsubay)

Güven Ceylan (Jandarma Uzman Çavuş)

Faruk Karabağ (Muhafaza Memuru)

Öğretmenler:

Neşe Cansever (Eyyübiye)

Şeyma Altun (Eyyübiye)

Tamer Gündoğdu (Eyyübiye)

Bilal Fırat (Haliliye)

Duygu Arslan (Haliliye)

Sinan Bozkurt (Haliliye)

Abdurrahman Sarıoğlu (Viranşehir)

İlyas Akınca (Viranşehir)

Mehmet Kardeş (Viranşehir)

Cemile Özkan (Kuran kursu öğreticisi/Haliliye)

Rukiye Kartalkanatlı (Kuran kusru öğreticisi/Haliliye)

Yurdagül Çalık (Kuran kursu öğreticisi/Haliliye)

Şükriye Bayır (Kuran kursu öğreticisi/Haliliye)

Abdurrahim Durğun (Abih/Suruç)

Halit Yıldırım (İmam Hatip/Suruç)

Abdulbaki Yazar (Memur/Şanlıurfa SGK İl Müdürlüğü)

Mehmet Aytaç (İşçi/Tarım İşletmesi/Şanlıurfa)

Halil Kurt (İşçi/Tarım İşletmesi/Şanlıurfa)

Faruk Karabağ (Muhafaza Memuru/Şanlıurfa)

Yusuf Büyükakçalı (Mühendis/Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü )

Ahmet Çiftçi (Uzman Tabip/Haliliye)

Urfa'da göreve iade edilen 3 kişi:

Recep Kılıç (İmam Hatip/Haliliye)

Adem Kem (İmam Hatip/Hilvan)

Enver Kılıç (İmam Hatip/Hilvan)