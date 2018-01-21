Kilis'e askeri sevkiyat sürüyor

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 23:43

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen 7 tank yüklü tır ve askeri personelden oluşan konvoy, Kilis merkeze bağlı Gülbaba köyüne geldi.

Burada tırlardan indirilen tankların, Afrin bölgesine sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, konvoyun Gülbaba köyünden geçişi sırasında ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, yanlarına gelen bir askere sarılarak, "En büyük asker bizim asker" tezahüratı yaptı.

AA