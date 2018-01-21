Kilis'e roket atılması

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:43

Kilis kent merkezindeki iki mahalleye 4 roket atılmasının ardından tadilat ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde gece yarısı Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketlerin iki ev, bir iş yeri ve arsaya isabet etmesinin ardından bölgede temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Kilis Belediyesi ekiplerince cadde ve sokaklardaki cam kırıklarıyla iş yerlerindeki kırılan malzemeler toplanıyor.

Elektrik dağıtım şirketleriyse olayın ardından hasar gören enerji nakil hatlarının onarım çalışmalarına başladı. Akşam saatlerine kadar çalışmaların tamamlanacağı ve mahalleye yeniden elektrik verilebileceği bildirildi.

Öte yandan Kilis Valiliği ekipleri hasar tespit çalışmalarıyla ilgili ekipler oluşturdu.

Ekipler söz konusu adreslerde, zararların karşılanması için incelemeler yapacak.

AA