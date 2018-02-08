Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 12:31

KEREM KOCALAR - Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak isteyen Kilisli kadınlar, bir yandan atkı bere örüyor, yemekler hazırlıyor, bir yandan da Fetih suresi okuyup cephedeki askerlerle gönül köprüsü kuruyor.

Suriye'deki iç savaşın başladığı günden itibaren kendi nüfusundan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan, önce terör örgütü DEAŞ, ardından da terör örgütü PYD/PKK'nın roketlerine maruz kalan Kilisli kadınlar, tüm olumsuzluklara rağmen dimdik durup bölgeyi teröristlerden temizlemeye çalışan askerler için kolları sıvadı.

Kurtuluş Savaşı yıllarındaki ruhu bedenlerinde taşıyan Kilisli kadınlar, gönüllülük esasıyla belediye tarafından oluşturulan sosyal tesislerde yemekler hazırlıyor, tatlılar yapıyor, atkı bere örüp Mehmetçik'e ulaştırıyor.

Gün içerisinde zamanlarının çoğunu kazan başında geçiren kadınlar, boş vakitlerinde ise buluşup Fetih suresi okuyor, tesbihat yapıp, dualarını askerlerden esirgemiyor.

"Askerlerimize devletimiz en iyi şekilde baksa da bizim amacımız onlara destek olmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek" düşüncesiyle hareket eden kadınlar, bir anlamda anne şefkatiyle Kilis'ten cepheye gönül köprüsü kuruyor.

- "Kimin elinden ne iyi geliyorsa ona katkı sağlıyor"

Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşu ülkede iç savaşın başladığı günden bu yana Kilis'in kendi nüfusundan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Sonraki süreçte sınırları DEAŞ'lı teröristlerin işgal etmesiyle kente roketler atıldığını, Fırat Kalkanı Harekatı ile de Türk ordusunun teröristleri bölgeden temizlediğini aktaran Kara, daha sonra Afrin bölgesine gelen terör örgütü PYD/PKK mensuplarının yeniden Kilis'teki sivillere saldırmaya başladığını vurguladı.

Bunun üzerine Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığını ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Biz Kilis'ten diyoruz ki tedirginiz ama korkmuyoruz. Dimdik ayaktayız. İnsanımız, yaşlılarımız şehit olmaya hazır olduğunu söylüyor, kadınlarımız, kızlarımız, bacılarımız bir taraftan içli köfteler, dolmalar yapıyor, Fetih sureleri okuyor, atkı bere yapıyor. Erkeklerimiz, gençlerimiz ise cadde, sokaklarda dimdik ayakta duruyor. Gördüğünüz yemek, dua timleri kendiliğinden oluştu. Oradaki askerlerimiz gibi toplanıp tim oluşturup Mehmetçik'in yanında duruyor."

- Şefkat timi göreve hazır

Kara, belediye bünyesinde "Şefkat timi" adı altında psikolojik destek ekipleri kurduklarını vurgulayarak, "Şu anda 400 kişilik bir ekibimiz var. Bunlar fiilen çalışanlar. Gönüllü kardeşlerimizle beraber bu sayı bini aştı. Bu insanlar o kadar kısa sürede organize oldular ki herkes ne yeteneği varsa, kimin elinden ne geliyorsa ona katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kara, "Biz askerimizi bekliyoruz. Tırnaklarına taş değmeden, onları kurbanlarla, davul zurnalarla bekliyoruz. Dualarımız onlarla, onlarla yeniden zafer kutlaması için bekliyoruz." diye konuştu.

Şefkat timinde gönüllü olarak çalışan Zehra Zenginoğlu da belediyenin desteğiyle Mehmetçik için içli köfteler hazırladıklarını ve bunu da askere ulaştırdıklarını söyledi.

Cephede görev alan askerlere dua eden Zenginoğlu, "Allah ailelerine sabır versin. Hepsinden Allah razı olsun. O askerlerin hepsi bizim evladımız, anneleri merak etmesin, onlar önce Allah'a sonra bize emanet." dedi.

- "Savaş Türk'ün düğünüdür"

Dualara eşlik eden görme engelli Fatma Karataş da ordu, asker ve millet için dua ettiklerini dile getirdi.

Ülkedeki 80 milyon vatandaşın aynı duygulara sahip olduğunu belirten Karataş, "Mehmetçik'imizin güle güle gidip güle güle gelmesini bekliyoruz. Allah onları korusun. Biz burada onları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Duaya katılan Fatma Özkaptan ise askerlerle cephede yan yana yer alamadıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Gönüllerimiz onlarla beraber. Her an için onlara dualar okuyoruz, tespih çekiyoruz. Bedenen buradayız ama gönlümüz, ruhumuz onlarla. Biz Osmanlı torunuyuz. Bizi kimse yıkamaz, üstümüze geleni ezer geçeriz."

Mehtap Okkiprik de düğünden gelenlerin beklendiği gibi bayram havasında, Kilis'te Suriye'den gelecek Mehmetçik'i beklediklerini vurgulayarak, "Savaş bizi korkutmaz. Savaş Türk'ün düğünüdür." diye konuştu.

AA