Kilis'te kaçakçılıkla mücadele

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 13:48

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü (KOM) ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda K.T. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler, Söğütlüdere de yapılan uygulamada, A.A'nın kullandığı araçta yapılan aramada 800 paket gümrük kaçağı sigara elde etti.

Öte yandan kent merkezinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri, M.Ç'nin iş yerinde yapılan aramada ise 220 litre akaryakıt ele geçirdi.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

AA