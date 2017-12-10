Kimsesiz çocuklara

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2017 Pazar 19:35

Kilis'te belediye ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın Meslek Zenginleştirme Projesi kapsamında faaliyet gösteren "Yardım Timi", 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocukları yemekte bir araya getirdi.

Kentteki bir restoranda çocuklarla buluşan kadınlar, birlikte zaman geçirdikleri çocukların gönüllerini fethetti.

Duygusal anların yaşandığı yemekte, gönüllüler zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı.

Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi Müdürü Özlem Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün boyu yapılan saha çalışması sonucu tespit ettikleri 9-14 yaş grubundaki 20 çocuğu yemeğe davet ettiklerini söyledi.

Arslan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde ihtiyaç sahibi ve kimsesiz çocukların yanında olmak adına böyle bir program düzenlediklerini belirterek, "Arkadaşlarla alan taramasına çıktık ve mahallelerde gördüğümüz ne kadar kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuk varsa akşam yemeğine davet ettik. Çocuklara anne şefkati göstermek ve bir günde olsa mutlu olmalarını görmek istedik. Şu anda inanılmaz duygusal anlar yaşanıyor." diye konuştu.

Kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teşekkür eden Arslan, herkesin ihtiyaç sahiplerini düşünerek bu tür faaliyetleri desteklemesini istedi.

Arslan, insanların el ele vermesi durumunda ihtiyaç sahibi kimsenin kalmayacağını aktararak, yemeğe katılan çocuklara kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımı da yapılacağını sözlerine ekledi.