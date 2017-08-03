Urfa Haber

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2017 Perşembe 01:09

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bundan sonra tarımsal desteklerin ürün ekilmeden önce bildirileceğini ve yılda iki kez yapılacağını belirterek, "Sizi tefecilere muhtaç etmemek adına bir sonbaharda bir de ilkbaharda bu ödemeleri yapacağız." dedi.



Gün boyunca Tekirdağ'da temaslarda bulunan Fakıbaba, son olarak merkeze bağlı Yağcı Mahallesinde (Yağcı Köyü) hayvancılık yapanlar ve çiftçilerle bir araya geldi.



Burada köylülere hitap eden Fakıbaba, hayvancılıkla, tarımla ilgili ellerinden ne gelirse çiftçiden, üreticiden esirgemeyeceklerini kaydederek, elbette problemlerin olabileceğini, amaçlarının problemleri halletmek olduğunu anlattı.



"Köylünün, üretenin, emek veren kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız." diyen Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının yeri geldiğinde ahıra girip süt sağacağını, yeri geldiğinde çamurlu tarlalarda dolaşacağını, ekranlara çıkarak bu işlerin halledilemeyeceğini söyledi. Fakıbaba, burada üreticilerin sorunlarını da dinledi.



Bir üreticinin, "çiftçinin planlama yapabilmesi için tarımsal destekleme zamanının açıklanması ve Meriç Nehri'nin Trakya'ya kazandırılarak tarım arazilerinin sulanması" konusundaki talebi üzerine Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:



(urfastar.com)