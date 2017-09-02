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Kirasını Ödemeyen Suriyeliyi 3 Kişi Darp Etti

Suruç ilçesinde, 3 aylık kirasını ödeyemediği için evden atılan Suriyeliyi, ev sahibi ve 2 kişi darp etti.

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2017 Cumartesi 11:49
Kirasını Ödemeyen Suriyeliyi 3 Kişi Darp Etti

Edinilen bilgiye göre, olay, Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Caddesi'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen Suriyeli sığınmacı, iddiaya göre, 3 ay kaldığı evde kirayı ödeyemediği için ev sahibi ve 2 kişi tarafından darp edildi. Çevredekilerin araya girmesiyle 3 kişiden kurtarılan Suriyeli kafasına ve vücuduna aldığı darbelerle yolun ortasında bayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bayılan Suriyeliyi, olay yerine yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi aciline kaldırdı.

Polis, darp vakasına karışarak olay yerinden kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

(haberler.com)

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