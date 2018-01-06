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Kiraya vermek için gittiği evinde ceset buldu

Batman'da kiraya vermek için kiracıyı eve götüren ev sahibi, banyoda battaniyeye sarılı ceset buldu

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2018 Cumartesi 20:23
Kiraya vermek için gittiği evinde ceset buldu

Alınan bilgiye göre, Sadullah Yüce, Batman Cumhuriyet Mahallesi Aydınlar Caddesi 1504 Sokak'taki evini kiraya vermek için getirdiği kişiye evini gezdirdiği sırada banyoda battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis, yaptığı incelemede cesedin çürüdüğü ve bir erkeğe ait olduğunu belirledi. 

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

İki katlı binanın alt katında oturan Melek Kutlu, "3 aydır bu ev boştu. Ev sahibi evi kiraya vermek için kiracı getirdi. Bu sırada evin banyosunda battaniyeye sarılı ceset buldular." dedi.

AA

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