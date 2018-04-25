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Kırıkçı'dan SKM Başkanlığı Açıklaması

AK Parti Şanlıurfa Seçim Koordinasyon Başkanlığına getirilen, Abdurahman Kırkıçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:48
Kırıkçı'dan SKM Başkanlığı Açıklaması

24 Haziran 2018 erken seçimde AK Parti'nin Şanlıurfa'daki seçim çalışmalarunı yürütmek üzere Seçim Koordinasyon Başkanlıpı'na getirilen İl başkan yardımcısı Abdurrahman Kırıkçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kırıkçı sosyal medya hesabından şunları söyledi:

Kıymetlı “Ak Dava” sevdalıları...

“SKM Başkanlığı bir makam değil, bir sorumluluk almadır. Bir şahsın işi değil, bir ekibin ruhudur.”

Bu vesileyle, bu hizmet bilincini bize yakıştıran herkese, ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Dua ve desteğinizle hep beraber inşallah.

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