Kırkat Göleti mesire alanına ziyaretçi akını

Giriş Tarihi: 12 Mart 2018 Pazartesi 14:35

İlçeye 5 kilometre mesafede bulunan Kırkat Göleti çevresinde 12 bin 500 metrekare alanı kapsayan mesire alanı, 25 çatılı piknik masası, gemi iskelesi, gemi şeklinde ahşap çocuk oyun grubu, 4 bin metrekare yürüyüş yolu, oturma bankları, çeşme, çöp kovaları ve ahşaptan oluşan satış büfesiyle vatandaşlara hizmet veriyor.

Belediye Başkanvekili Kaymakam Ünal Koç, yaptığı açıklamada, alt yapı çalışmalarının yanı sıra ilçeye sosyal yaşam alanları kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Kırkat Göleti çevresini, 1 milyon 300 bin liralık bütçe ile yeni bir görünüme kavuşturduklarını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Kırkat Göleti'nin mesire alanına dönüştürülmesi için GAP idaresinden de destek aldık. Şu an bitme aşamasında ve 1 milyon 300 bin liralık bütçe ile bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu kaynağın yüzde 90'ı GAP idaresi tarafından karşılandı. Buranın tamamlanmasıyla ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de insanlarımız hafta sonları aileleriyle gezebilecekleri bir alana kavuşmuş oldu."

Mesire alanında ailesiyle piknik yapmaya gelen Hasan Bıçakçı da mesire alanının yeniden düzenlenmesinde emeği geçen başta Kaymakam Ünal Koç olmak üzere herkese teşekkür etti.

AA