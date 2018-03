Kırmızı Et Kasaplardan Dolayı Pahalı

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:00

Özturan, 25 liradan toptan verdikleri etin kasaplarda 45- 50 liraya kadar satıldığını, bu yüzden kasaplara bir sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti.



Kısas Mahallesi 2 bin büyükbaş hayvanla besicilik yapan Mehmet Fatih Özturan, kırmızı etin kilosunu toptan 25 liraya verdiklerini ancak kasapların çok fazla karla sattıkları için tüketiciye etin pahalıya mal olduğunu söyledi. Kırımız et ve et ürünlerinin en fazla tükendiği Şanlıurfa'da kasaplarla rekabet etmesi için kentte Et Balık Kurumu Mağazaları açılması gerektiğini ifade eden Özturan, kendisine yer verilmesi halinde 33 liradan kemiksiz et satabileceğini kaydetti. Ülke genelinde et fiyatlarının düşebilmesi için de Cumhurbaşkanı'nın dolara müdahale ettiği gibi kasaplara da müdahale etmesi gerektiğini savunan Özturan, et fiyatlarının yükselmesinin tek sebebi kasaplar ve AVM'ler olduğunu öne sürdü. Özturan, şunları söyledi:



"Biz besiciler onlar kadar kazanamıyoruz. Karkas olarak etin kilosunu 25 liradan veriyoruz. Bu fiyat faturalarımızda da görülebilir. Kasap olsun büyük firmalar olsun kemik ve sakatatını çıkardıktan sonra yüzde 20 düşüş oluyor. Şöyle söyleyeyim; örneğin 300 kiloluk bir hayvanın fiyatı 7 bin 500 liraya geliyor. O zaman etin kilosu 29,5 oluyor. İşletme gideri ile 30 lira diyelim. Et pahalı deniliyor. Eti pahalı eden kasaplar ve marketlerdir. Hiçbir besicinin günahı yoktur. Bakanlığımızdan istediğimiz nasıl ekmek fiyatında sınır varsa ette de sınırlı bir fiyat olsun. Besicilerin hiçbir günahı yok. Tek sorumlu kasaplardır. Biz ete zam yapmadık kasaplar kendileri arttırıyor. Günde 8-9 lira bir hayvanın gideri var ve 6-7 ay bir hayvana bakıyoruz. Bu kasaplara yetkililerin müdahale etmesi lazım.Aksini iddia eden hayvan pahalı diyen gelsin istediği kadar kendisine 25 liradan et vereyim. Cumhurbaşkanı dolar açıklamasında bulunduğu ve müdahale ettiği gibi kasaplara da müdahale etse anında et fiyatları düşer."



'9 AYLIK ANGUSLAR KURBAN DİYE SATILIYOR'



Kurban Bayramı'na kadar fiyatların pek değişmeyeceğini vurgulayan Özturan, "En fazla o zamana kadar yedikleri yem fiyata yansır o da kilo başı 1 lira fark eder yani kilosu 25 lira ise 26 lira olur. İthal angusların kilosunu 15-5 liradan aldık. Ama kurban olmuyor henüz 9 aylık. Yerli olanları ise 21 liradan aldık. Bunlar 24 aylık yani kurban olabiliyor. Bu anguslar kurban olmaz. Satıcılar kapaksız dediğimiz bu angusları götürüp kurban diye satıyor. Et Balık Kurumu'nda 29 liradan kıyma et satılıyor. Ben başkasından güvenip 29 liraya et almam ama kurumun mağazasından 29 liraya gönül rahatlığı ile kıyma et alırım" şeklinde konuştu.

(sanliurfa.com)