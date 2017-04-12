Kız öğrenci intihar etti

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2017 Çarşamba 11:32

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 07.50'de Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşandı. Bir GSM operatörüne ait çağrı merkezinde çalışan işçiler, yan tarafta bulunan 6 katlı bir inşaatın en üst katında genç bir kızın ayaklarını sarkıtarak oturduğunu gördü. Kızın çıktığı inşaatın önüne giden işçiler, intihar etmek istediğini anlayınca sağlık ekipleri, itfaiye ve polise haber verdi.



İkinci girişiminde kendini boşluğa bıraktı



Kısa sürede olay yerinde toplanan kalabalıktan bazı kişiler, genç kızı atlamaması için ikna etmek istedi. Yaklaşık 10 dakika boyunca inşaatın tepesinde oturan genç kız, ayağa kalkıp atlayacağı sırada vazgeçerek yeniden yerine oturdu. Birkaç dakika sonra yeniden ayağa kalkan genç kız bu defa aşağı atladı. İnşaatın 6'ncı katından yere çakılan genç kız, olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Yaklaşık 100 metre ileride olan lisede okuduğu öğrenildi



Genç kızın yaklaşık 100 metre ilerideki Abdullah Göncü Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Zehra Ö. (15) olduğu öğrenilirken olay yerinde inceleme yapan polisler, bir günlük buldu. Çevrede delil arayan polis, günlüğü ve öğrencinin düştüğü yerdeki kol saati ile dağılmış kolyeyi incelemek için emniyete götürdü.



Öğrencinin neden intihar ettiği ile ilgili soruşturma başlatıldı. (sondakika.com)