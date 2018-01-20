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Kızıltepe Umut Kervanı Derneğinin faaliyet raporu açıklandı

Kızıltepe Umut Kervanı Derneği'nce geçen yıl 587 aileye, 43 bin 165 lira ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 18:59
Kızıltepe Umut Kervanı Derneğinin faaliyet raporu açıklandı

Kızıltepe ilçesinde faaliyet yürüten derneğin başkanı Mehmet Şirin Öz, 2017 yılı içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Hayırseverlerin bağışladıkları yardımları aralarında Suriyeli ailelerinde bulunduğu 587 aileye 43 bin 165 lira değerinde ayni ve nakdi yardımda bulunduğunu söyeyen Öz, şöyle dedi:

"Derneğimiz kurulduğundan beri hayırseverlerin yaptıkları bağışlarla ilçede adeta yetim ve muhtaçların umudu haline geldi. Yaptığımız yardımlar sadece buradaki yardıma muhtaç ailelerle sınırlı değil, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak gelen Suriyeli ve geçen yıllarda çukur siyasetinden dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan Nusaybinli ailelerde olmak üzere bu güne kadar binlerce aileye yardım elini uzattık."

Yıl boyunca yapılan yardımlarda emeği geçen herkese teşekkür eden Öz, "Yardımlarımızın daha fazla aileye ulaşması için tüm hayırseverlerden destek bekliyoruz. Yıl boyunca başta hayırseverler olmak üzere tüm üye ve gönüllülerimize yardım ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

AA

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