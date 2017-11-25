Kocaeli'de bir öğrenci Öğretmenler Günü'nde betona oturtuldu

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2017 Cumartesi 14:43

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir okulun bahçesinde yapılan Öğretmenler Günü kutlamasında okul müdürü bir çocuğu cezalandırarak tören boyunca beton zeminde oturttu. Öğrenci soğuk havada beton zeminde otururken, bazı öğrenci velileri tepki gösterdi.



DHA'nın haberine göre olay dün, Kartepe'deki bir ilkokulun bahçesinde yapılan Öğretmenler Günü kutlamasında meydana geldi. Kutlama sırasında okul müdürü A.G., iddiaya göre, yaramazlık yapan öğrenciye sinirlendirdi ve sırada duran öğrencilerin önünde beton zemine oturttu. Okul müdürü, öğrencinin tören boyunca yerden kalkmamasını istedi.

"NE OLURSA OLSUN O ÇOCUK"

Etkinlik sırasında okul bahçesinin etrafında bulunan veliler görüntü çekerken, bir yandan da bu cezalandırmaya tepki gösterdi. Bir kadın veli, "Çok yanlış, orada öyle hepsinin içinde oturtulması çok yanlış. Haydi müdür oturtuyor, öğretmenler kaldırabilir. Psikolojisini düşünsene, ne olursa olsun o çocuk" derken, bir veli, "Öğretmenler müdahale edebilir ama?", diğer bir veli ise "Banka oturttursun, yere oturtmak ne demek? Karnı ağrır" diyerek tepki gösterdi. Öğrenci tören boyunca yerde otururken, etkinliklerde dereceye giren öğrencileri öğretmenleri kutladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaramazlık yaptığı gerekçesiyle öğrencisine okul bahçesinde "yerde oturma" cezası verdiği ileri sürülen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basına dün Kartepe ilçesindeki bir okulun müdürünün, yaramazlık yapan öğrencisini ceza olarak yere oturttuğu haberlerinin yansıdığını belirtti.

Çelik, okul bahçesinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattıklarını vurgulayarak, soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

(haberler.com)