Komşuların park kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2017 Pazartesi 08:49

Alınan bilgiye göre, Aydın Mahallesi'nde Osman Ökte ve komşusu Hayati Y. arasında iddiaya göre park yeri meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın, tarafların yakınlarının karışmasıyla bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ökte ve kavgayı ayırmaya çalışan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ökte, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Hayati Y. polis tarafından gözaltına alındı. Mahallede de yoğun güvenlik önlemi alındı.

(haberler.com)