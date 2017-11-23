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Komşusuyla Basılınca, Oğlunu Öldüren Caninin İlk İfadesi: Benden Sonra Acı Çekmesin Diye Öldürdüm

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisini komşusuyla basan 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren cani annenin ilk ifadesi ortaya çıktı: Benden sonra acı çekmesin, ortada kalmasın diye öldürdüm.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2017 Perşembe 13:41
Komşusuyla Basılınca, Oğlunu Öldüren Caninin İlk İfadesi: Benden Sonra Acı Çekmesin Diye Öldürdüm

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Anne emniyete suçunu kabul etti. Birlikte olduğunu iddia ettiği komşuyu T.Y ise suçlamayı kabul etmedi. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadının çelişkili ifadeler verdiği de belirtildi.

"BENDEN SONRA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM"

Z.K ifadesinde çocuğunu 'Kendisinden sonra acı çekmemesi, ortada kalmaması için' öldürdüğünü söylediği, diğer iki çocuğu için ise 'Onların yaşı büyük kendilerini nasılsa kurtarırlar' dediği öğrenildi.

Zanlıların savcılık işlemleri devam ediyor.


NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın  Karasu ilçesi Star Caddesi'nde bir apartmanın zemin katında yaşayan anne Z.K. (40), sinir krizi geçirerek 10 yaşındaki oğlu N.T.K'yi boğduğu iddiasıyla polise giderek teslim olmuştu.

 

 

 

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu evde hareketsiz halde yatarken bulmuş,  Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili Z.K'nin ifadesi doğrultusunda apartman komşusu olduğu öğrenilen T.Y. (42) de gözaltına alınmıştı.

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(sondakika.com)

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