KOMUTA KADEMESİNDE CİDDİ DEĞİŞİM...

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:50

Sivillerin katıldığı Yüksek Askeri Şura 4 saatlik toplantının ardından sona erdi. Şurada alınan karara göre Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları değişti.

3 KUVVET KOMUTANI DEĞİŞTİ

Karak Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın yerine Yaşar Güler'in getirildiği belirtiliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ise Hasan Küçükakyüz'ün atanması bekleniyor.

DARBECİLER TARAFINDAN KAÇIRILMIŞTI

Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz darbe gecesi Moda Deniz Kulubü'nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılmıştı. Medyada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Veysel Kösele'nin getirileceğine dair haberler yapılıyordu.

HULUSİ AKAR'LA AKINCI ÜSSÜ'NE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Yaşar Güler de, 15 Temmuz darbe girişiminde GenelKurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü'ne götürülmüştü. Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler'in, Orgeneral Hulusi Akar'ın ardından Genelkurmay Başkanı olabilmesi için önü açılmış oldu.