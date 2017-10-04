Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2017 Çarşamba 17:28

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil üç ağacı devirerek durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgilere göre, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5. kilometresi Ayvanat Mahallesi yakınlarında şehir merkezinde seyir halinde bulunan İbrahim Serhat O. idaresindeki 35 HA 8026 plakalı otomobil refüje çarptı. Kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil, refüjde bulunan ağaçları devirerek durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolunda şehir merkezi yönünde uzun araç konvoyu oluştu. Kırılan ağaçlar ve kaza yapan araç nedeniyle aksayan trafik otomobilin çekilmesiyle normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(sondakika.com)