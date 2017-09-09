Konya'da Düğünde Maganda Dehşeti: 5 Yaralı

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2017 Cumartesi 07:41

SAÇMALAR DAVETLİLERE İSABET ETTİ

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokak düğününde davetliler alanda oynarken, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi rastgele havaya ateş açmak istedi. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, Mazez Uzdemir (31), Emine Dudu Uzundere (26), Pınar Koçaker (31), Belkız Sebze (37) ve Farikan Darak'a isabet etti.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, yakınları tarafından özel araçlarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mazez Uzdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan, çok sayıda boş kovan bulan polis, silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.



(sondakika.com)