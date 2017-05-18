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Korucular Jandarmanın Yemeğinde Buluştu

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde görev yapan güvenlik korucuları, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 12:13
Korucular Jandarmanın Yemeğinde Buluştu

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde yeni göreve başlayan ve görevdeki 25 yılı tamamlanan güvenlik korucuları için İl  Jandarma Komutanlığında bir program düzenlendi. Yemekli programda ayrıca meslekte 25 yılını tamamlayan güvenlik korucularına hizmet belgeleri takim edildi. Programa Vali Yardımcısı  Fatih Çelikkaya, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl  Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timiroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Haliliye Belediye Başkanı  Fevzi Demirkol, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ve korucular katıldı.

Program yenilen yemekten sonra yapıla dua ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, korucuların görevlerini her şartta sürdürdüklerini belirtti. İl  Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timiroğlu ise yemeğe katılan herkese teşekkür etti. Vali Yardımcısı  Fatih Çelikkaya ise korucularla bir arada olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından meslekte 25 yılını dolduran güvenlik korucularına üstün hizmet belgeleri takdim edildi.

 

 

(sondakika)

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