Korunmaya muhtaç çocuklar için koruyucu aile

Giriş Tarihi: 12 Mart 2018 Pazartesi 14:19

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ev hanımı bir çocuk annesi Saadet Ergin, kız kardeşinin zihinsel engelli olması sebebiyle devlet korumasına alınan 3 engelli yeğenine de sıcak yuvasını açtı.

Cizre'nin Konak Mahallesi'nde yaşayan Ergin'in (30), zihinsel engelli kız kardeşi ile bedensel engelli eşinin bakamadıkları gerekçesiyle başvuruları üzerine yüzde 83, yüzde 50 ve yüzde 20 engelli 8, 10 ve 13 yaşlarında biri kız 3 çocuğu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerine yerleştirildi.

10 yıl süren çocuk özleminin ardından 5 yıl önce bir erkek çocuğu olan Ergin, eşinin de desteğiyle 4 yıl önce biri bedensel engelli 2'si zihinsel engelli 3 yeğenine koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvurdu.

Başvurusu onaylanan Ergin, yeğenlerine sıcak bir aile ortamı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ergin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız kardeşi ve eşinin engelli olması nedeniyle özel bakım isteyen 3 engelli çocuğuna bakamadıklarını, bu nedenle çocukların devlet korumasına alındığını söyledi.

Teyze olarak yeğenlerine sahip çıkmak istediğini dile getiren Ergin, "Onlara daha iyi bakar, onları daha iyi yetiştiririm." düşüncesiyle koruyucu aile olmak istediğini ifade etti.

Ergin, yeğenlerinin engelli olması nedeniyle bakımlarının zahmetli olduğunu, ancak onlara 4 yıldır çocuğu gibi baktığını belirtti.

"Bir evladım vardı şimdi dört oldu. Çocuğuma nasıl bakıyorsam onlara da öyle bakıyorum. Bana 'anne' diyorlar." diyen Ergin, şunları kaydetti:

"Engelli oldukları için bakımları zor oluyor ama yine de üstesinden gelmeye çalışıyorum. Derslerinde de yardımcı oluyorum. Uyurken onlara masal okuyorum. 10 yıl çocuk hasreti çektik daha sonra Allah bize bir erkek çocuğu nasip etti. Şimdi 4 oldu. Beni çok seviyorlar."

- "Ana babalarını aratmamaya çalışıyoruz"

Ergin'in bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan eşi Mustafa Ergin de çocukların bakımı, eğitimi, hastane ve rehabilitasyon süreçlerinde eşine yardımcı olduğunu belirterek, akşamları da çocuklarla ders çalıştıklarını söyledi.

İşinden arta kalan zamanlarda eşi ile çocuklarla ilgilendiklerini belirten Ergin, 8 yaşındaki Hasan'ın yüzde 83 bedensel engeli nedeniyle hiç yürüyemediğini anlattı.

Ergin, tedavisi için hastaneye götürdüklerini, geçirdiği ameliyat ve rehabilitasyon sürecinin ardından artık yürüyebildiğini aktararak, "Onları mutlu görünce ben ve eşim mutlu oluyoruz. Kendi öz çocuğumuz gibi seviyoruz. Onlar da bizi sevdi, benimsediler. Bir baba ve annenin şefkati nasılsa öyle davranıyoruz. Kendi ana babalarını aratmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Hüseyin Kara da teyzesinden anne şefkati gördüğünü ve onu çok sevdiğini söyledi.

-"Çocuklar teslim ettiğimiz düzeyin üstünde gelişim gösteriyor"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, öz anne ve babalarının bakacak durumda olmadıklarını beyan etmeleri üzerine kurum olarak çocukları sevgi evine yerleştirdiklerini belirtti.

Teyze Ergin'in kuruma müracaatı ile yapılan sosyal incelemede ailenin koşullarının uygun olduğunun tespit edildiğini ifade eden Akçam, ailenin 2014 yılından bu yana koruyucu aile olmayı sürdürdüğünü aktardı.

Akçam, ailenin 3 ayda bir denetlendiğini dile getirerek, "Çocuklar teslim ettiğimiz düzeyin çok üstünde gelişim göstermektedir. Bu gelişimin devam etmesi için de takibimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Kurum olarak aileye aylık 4 bin lira destek sağladıklarını kaydeden Akçam, çocuklar hayatını kazanana kadar da desteğin süreceğini sözlerine ekledi.

AA