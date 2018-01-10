KOSGEB desteğiyle kendi işini kurdu

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:25

aziantep'te eşinden ayrıldıktan sonra 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya başlayan Serpil Kaygusuz, ailesinin geçimini sağlamak için evde yaptığı dikiş nakış işini KOSGEB desteğiyle kurduğu iş yerine taşıdı.

Ortaokuldan sonra eğitimine devam etmeyen Kaygusuz (40), halk eğitim merkezlerinin düzenlediği dikiş, makine nakışı, batik gibi kurslara katıldı.

Görücü usulüyle 16 yaşında evlendirilen Kaygusuz, 3 çocuk dünyaya getirdi. Eşinden, şiddet uyguladığı ve alkol kullandığı iddiasıyla boşanan Kaygusuz, çocuklarının velayetlerini de aldı.

Evde dikiş nakış işleri yaparak ailesinin geçimini sağlayan Kaygusuz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) 20 bin lira demirbaş, 30 bin lira da kira desteği alarak kendi iş yerini açtı.

Kaygusuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşta o zaman 25 yaşında olan eski eşiyle evlendirildiğini anlattı.

Boşandıktan sonra evde çalışmaya başladığını dile getiren Kaygusuz, "Daha önce de evde çalışıyordum. Fakat ayrılınca biraz daha yoğun çalışmaya başladım. Direksiyon dersleri verdim, dikiş nakış ve ev yemekleri yaparak sattım. Sonra dükkan açmaya karar verdim. KOSGEB'in desteğiyle 2 yıl önce dükkan açtım. İlk açtığım dükkan küçüktü. Bana yeterli gelmiyordu. Bir yıl orada kaldım. Daha sonra da daha büyük bir yere taşıdım. Yeni iş yerimin atölye bölümü ayrı, ofis bölümü ayrı, teşhir bölümü ayrı. Şu anda işlerimi ilerletmiş durumdayım." diye konuştu.

- "Müşteri kitlem çok fazla büyüdü"

Büyük oğlunun asker olduğunu, evli olan kızının da 10 aylık bebeği bulunduğunu anlatan Kaygusuz, küçük oğlunun da ortaokul son sınıfa devam ettiğini kaydetti.

Kaygusuz, boşandığında büyük oğlunun ortaokul son sınıfta olduğunu dile getirerek, "Ablasıyla kardeşi okusun diye kendini feda etti. Okulu bıraktı, bana yardım etmeyi tercih etti. İlk iş yeri sanayideydi. O küçücük elleri nasırlaşır, tırnak aralarında yağlar birikirdi. Bazen kendi ellerine bakardı. 'Ne kadar çirkin ellerim var' derdi. Ellerini öper, 'ben senin ellerinle gurur duyuyorum' derdim." ifadelerini kullandı.

Sıfırdan başladığı işinde önemli bir noktaya geldiğini dile getiren Kaygusuz, "İş yeri açtığımda müşteri kitlem o kadar küçüktü ki, şu anda müşteri kitlem çok fazla büyüdü. Eski Antep işi, kaneviçe, renkli Antep işi, delik işi gibi el emeği göz nuru ürünler daha önce yastıklara işlenirdi. Şu anda biz o eski işleri yastıklardan alıyoruz, masa örtüsüne, pike takımlarına, nevresim takımlarına uyguluyoruz. Kullanılmış, kumaşı deforme olmuş nakışları alıp yeni kumaşlara monte ediyoruz. Daha bir kullanılır hale getiriyoruz, yeniliyoruz." dedi.

İş yerini açtıktan 3 ay sonra Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu üyesi Serpil Karuserci ile tanıştığını anlatan Kaygusuz, Karuserci'nin kendisine mentorluk yaptığını, iş konusunda kendisini yönlendirdiğini belirtti.

AA