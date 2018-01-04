Köylüler belediyedeki görevlendirmeyle rahatladı

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 13:04

Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca belediyeye vekaleten görevlendirilen Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker başkanlığındaki ekip, merkezde ve kırsal mahallelerde vatandaşlara kaliteli belediye hizmeti sunmak için yoğun çaba harcıyor.

Daha önce belediye hizmeti ile tanışmayan köylerdeki çalışmalara yoğunluk veren ekipler, yolu bulunmayan, belediye aracı görmeyen kırsal mahallelere hizmet götürmeye başladı.

İhtiyaca göre stabilize ve asfalt yol yapılan kırsal mahallelerin ortak kullanım alanlarının temizliği ve çöplerinin alınması da yine belediye tarafından ilk defa yapılmaya başlandı.

Sosyal desteklerle de yüzü gülen köylüler, özellikle son bir yılda yaşam standartlarının yükselmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

- "Ulaşan hizmet artacak"

Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır görevde olduğu belediyede kapsamlı hizmetlerin yapıldığını söyledi.

İlçe merkezinin yanı sıra özellikle kırsaldaki mahallelerin belediye hizmetiyle hiç tanışmadığını vurgulayan Göker, köylülerin hakkı olan hizmete kavuşması için de özel gayret gösterdiklerini belirtti.

Köylerde yol ve temizlik çalışmalarına öncelik verdiklerini anlatan Göker, şöyle devam etti:

"10 ay içerisinde 100 bin metrekare kilitli parke, 20 bin metrekare de bordür döşedik. Özellikle ana güzergahlarda çalışma yapıyoruz. Sadece okullar ve cami önleri değil, vatandaşların ortak kullanım alanı olan yol ve sokaklarda da çalışma yapıyoruz. Bunun bize maliyeti 1 milyon 842 bin lira ama bu yetmez 2018'de bunun iki katı hizmet üretmeyi hedefliyoruz. Köy içlerinin durumu acizdi. Bazı köylerimize hiç hizmet sunulmamıştı. Buralarda stabilize çalışması yaptık. Yaklaşık 80 kilometreyi geçti stabilize çalışmalarımız. Hiç girilmemiş acınacak durumda olan köylerimizin ilk etapta yol ihtiyaçlarını giderdik, yeni yollar açıp vatandaşların işlerini kolaylaştırmaya çalıştık."

- "Böyle gitse daha iyi olur"

Kırmızıpınar Mahallesi Muhtarı Halef Amaç da görevlendirme yapıldıktan sonra belediyenin çalışmalarının arttığını söyledi.

Muhtar olarak her türlü taleplerinin karşılandığını vurgulayan Amaç, "Belediye değişti, gelişmeler oldu. Taziyeevleri olsun, parklar olsun, yollar olsun bayağı gelişme var. Şimdiki belediye başkanımızdan razıyız, hep böyle gitse daha iyi olur." dedi.

Yavuzselim Mahallesi Muhtarı Mustafa Taşçı ise yaklaşık 20 yıldır muhtarlık yaptığını anlattı. Köylerdeki çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Taşçı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belediye başkanımızın muhtarlara bakış açısı daha güzel çünkü muhtarlara değer veriyor ve aylık toplantı yapıyor. 'Neyiniz eksik, ne yapabiliriz' diye soruyor, hep birlikte elimizi taşın altına koyuyoruz. Gerek taziyeevlerinde, gerek hizmet konusunda, gerek çöp atılması konusunda ayda bir istişare toplantısı yapıyor. Bu konuda kendisinden çok memnunuz. Başarılarının devamını diliyoruz."

Kepici Mahallesi Muhtarı Halil Elçi ise yatırım ve hizmetlerin köylerine ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önce belediye hizmeti görmediklerine dikkati çeken Elçi, "Çok güzel yatırımı var, çalışması çok iyi. Daha önce köylere doğru dürüst girilmemişti ama şimdi bütün köylere bakım yapılıyor. Her tarafa iyi hizmet gidiyor. Okul önlerindeki çöpler alınıyor, önceden böyle bir şey yoktu. İnce işlerin hepsi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

- "Şehirdeki imkanlar köye de getirildi"

Fırat Mahallesi sakinlerinden Fatma Oymak da "Şimdi kaldırım taşı oluyor, güzel oluyor. Eskiden hep toz toprak, çamurdu, çocuklar pis oluyordu. Şimdi her taraf temiz oluyor. Böyle her şey daha iyiye gidiyor." diye konuştu.

Bostan Mahallesi sakinlerinden Müslüm Birlik ise şimdiye kadar çamur ve toz nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Görevlendirme sayesinde rahata kavuştuklarını vurgulayan Birlik, şunları kaydetti:

"Şu anda Şanlıurfa'da, Bozova'da nasıl imkanlar varsa köyümüze de aynısı getirildi. Ömrümüzde ilk defa böyle bir hizmetle karşılaşıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bize köyümüzde şehir ferahlığı ve hizmeti sağlandığı için."

AA