Köylülerden belediyeye sitem

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2018 Çarşamba 11:26

Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı Keçikıran kırsal mahallesi sakinleri, belediye hizmetlerinden fayadalanamadıklarını, sokaklarının çamur haline geldiğini, çöplerinin toplanmadığını iddia ederek, belediye yetkililerinden yardım istedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Bal ve İbrahim Çiçek isimli vatandaşlar yaptıkları açıklamada, köylerinin referandum da en yüksesk "Evet" oyu çıkarmasına karşılık, bekledikleri hizmeti alamadıklarını, köy içi yolların çamur deryasına döndüğünü, köy içinde çöplerin alınmamasından dolayı, köyün çöp deryasına döndüğünü, köyün camisini de kendi imkanları ile yaptıklarını iddia ettiler.

Köy sakinleri, konuyu daha önce defalarca Eyyübiye Belediyesi yetkililerine, milletvekili Halil Özcan'a ilettikleri halde hizmet alamadıklarını söylediler.

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