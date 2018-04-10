Kralların tahtında mevsimlere yolculuk

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 12:17

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, dakikalar içerisinde yaz ve kış mevsimini aynı anda yaşatıyor.

Kış aylarında doğa şartları nedeniyle ziyaretçilere kapatılan Nemrut Dağı, havaların ısınmasıyla yeniden misafirlerine kapılarını araladı. Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve "Güneşin doğuşunun ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'nın en önemli değerlerinden Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykeller, şu günlerde seyir keyfi yüksek manzara sunuyor.

Dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metre uzunluğundaki zorlu yürüyüş etabının ardından ulaşılan dağın zirvesi, bu dönemde iki mevsimi aynı anda yaşama imkanı veriyor.

Dağın güney yamacında güneş ışınlarının ısıtıcı etkisinin hissedildiği tarihi mekanın kuzey yamacını görmek isteyenler ise karlı bir yoldan geçerek, karlar altındaki tarihi tümülüsleri inceliyor.

Geçen yıl 100 bine yakın ziyaretçi tarafından gezilen Nemrut Dağı'nın bu yıl daha fazla ziyaretçiyle buluşması hedefleniyor.

- Ziyaretçilerden davet

Nemrut Dağı'nın ziyaretçilerinden Güngör Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın Dörtyol ilçesinden eşi ve çocuklarıyla bölge turuna çıktıklarını söyledi.

Nemrut Dağı'na ilk defa geldiklerini, zirveye çıkarken zorlandıklarını ifade eden Çevik, "Zorlu bir yürüyüşün ardından Nemrut Dağı'na ulaştık ama görülmeye değer bir yolculuk olmuş. Burada dağın bir bölümü karla kaplı diğer tarafında ise güneşli bir hava var. Gayet güzel bir yer. Heykeller arasında fotoğraf çektirdik, mutluyum." dedi.

Bölgeye ulaşımı kolaylaştırılacak çalışmaların yapılmasını isteyen Çevik, böylece ziyaretçi sayısının da artacağını kaydetti.

Ziyaretçilerden Nezaket Çevik de tarihi mekanı çok beğendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burada olmak çok güzel bir duygu. Nemrut Dağı'nda sıcak ve soğuk havayı bir arada yaşıyoruz. Çocuğumun yaşının küçük olmasından dolayı da gezerken biraz zorlandık. Yaklaşık 800 metre yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim."

AA