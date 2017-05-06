Kültür ve Sanatın Kalbi Piazza'da Atıyor

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2017 Cumartesi 13:23

Daha çok moda, daha çok lezzet, daha fazla keyif ve eğlence anlayışıyla Şanlıurfa'nın cazibe merkezi olan Piazza AVM, kültür-sanat etkinliklerine desteğini sürdürüyor. Yıl boyunca resim, fotoğraf, el sanatları gibi birçok sergi ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Piazza'da, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından grafik baskı sergisi açıldı. Öğrencilerin birbirinden güzel eserlerinin, Piazza ziyaretçilerinin beğenisine sunulduğu sergi, 7 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek. Filografi sanatına Piazza'dan destek sergisi Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 9 - 14 Mayıs tarihleri arasında da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "Filografi Sanatı Sergisi"ne ev sahipliği yapacak. Ortadoğu'da doğup, Avrupa'dan Uzakdoğu'ya kadar yayılan ancak yapımı zor olduğu düşüncesiyle yok olmaya yüz tutan el sanatı filografi ile belli örgü teknikleri kullanılarak işlenen hat yazıları, simetrik desenler, amblemler ve çiçekler sergide ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sürpriz anneler günü hediyeleri Piazza'dan Her özel günü, farklı kampanya ve etkinliklerle daha da anlamlı kılan Piazza AVM, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü'ne özel düzenlediği kampanya ile ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler dağıtacak. 8 - 12 Mayıs tarihleri arasında Piazza'dan aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, sürpriz hediyelerin sahibi olacak.