Kürdistan' İsimli Partiden Baydemir İçin TBMM'ye 'Tebrikli Tepki'

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2017 Perşembe 15:49

TBMM'de yapılan bütçe görüşmelerinde seçildiği bölgeye ısrarla 'Kürdistan' diyen HDP Şanlıurfa Miletvekili Osman Baydemir'in meclis'ten iki günlüğüne atılmasına Türkiye'de Kürdistan ismiyle kurulan ilk partilerden biri olan Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Mesut Tek tarafından tepki gösterildi. Baydemir'e ceza veren TBMM'yi kutlayarak tepki gösteren Mesud Tek, "TBBM, kürsüde Kürdistan diyen HDP Milletvekili Osman Baydemir'e 2 oturuma katılmama cezası vererek Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü sonsuza kadar güvence altına aldı. Tebrikler" dedi.



TBMM'de bütçe görüşmelerinde seçildiği bölgeyi "Kürdistan" diyen, bu nedenle Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'nın tepkisini çeken ve yeni içtüzükteki yaptırım gereği Meclis'ten iki günlüğüne atılan HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir'e başında 'Kürdistan' ismi bulunan partiden destek geldi.



Kürt sorununun çözümünde silahlı mücadeleyi reddedip federasyonu savunan ve 37 yurt dışında kaldıktan sonra 2 yıl önce Türkiye'de yasal olarak kurulan ve faaliyetine başlayan Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Mesud Tek, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TBMM, kürsüde Kürdistan diyen HDP Milletvekili Osman Baydemir'e 2 oturuma katılmama cezası vererek Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü sonsuza kadar güvence altına aldı. Tebrikler" dedi.



"KÜRDİSTAN' YASAKLAMAKLA YOK OLMAZ"



Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinin Ofis semtinde bulunan ve balkonunda Kürt bayrağı asılı bulunan parti binasında Baydemir'e TBMM'nin verdiği cezayı değerlendiren PSK Genel Başkanı Mesud Tek, şunları söyledi:



"TBMM yasaklamakla 'Kürdistan' yok olmaz. Baydemir'e iki oturuma katılmama cezası verilmesi TBMM tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Parlamentoda eğer milletvekilleri özgür ve rahat konuşamıyorsa nerde konuşacak? Kürsü dokunummazlığı parlamentoda savunulmayacaksa korunmayacaksa parlamentonun bizzat kendisi kürsü dokunulmazlığından faydalanan bir üyesini cezalandıracaksa, demokrasi, seçimler parlamento acısından nasıl izah edilecek. Bunun izahı yoktur. Kürdistan tarihi ve coğrafi bir gerçektir. Bunu parlamento kararıyla yok edemezsiniz. Osman Baydemir'i veya Kürdistan illerinden seçilen diğer milletvekillerinin sesini kısarak yok edemezsiniz. TBMM bu kararı almamalıydı. Aksine TBMM Kürt sorunun çözümü konusunda olumlu işlere imza atsaydı, bu yönde kararlar alsaydı demokratikleşme sürecine çok daha iyi hizmet ederdi. TBMM bu tavrıyla asla Türkiye'nin birliğine bütünlüğüne hizmet etmedi. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü demokratik sürecin derinleşmesi ve atılacak adımlarla olur. Parlamentoya da bu konuda önemli görevler düşmektedir. Parlamento'dan beklenen Baydemir'e ceza vermek değil bu süreçte adımlar atmasıydı. Bu kararından dolayı TBMM'yi tebrik etmem de ironidir. Meclis kendisinin asıl yapması gereken işleri yapmayıp öylesine ucube işlere imza atıyor. Anti demokratik kararlara imza attığı için ironi yapıyorum, tebrik edilecek değil protesto edilecek bir karardır."





Kaynak: haberler.com