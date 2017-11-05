Kurul ‘yıkın’ dedi vatandaş taziye evini yıktırmadı

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2017 Pazar 16:05

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla Sancak Mahallesi’ndek i yıkım kararını uygulamak isteyen belediye ekipleri bölge halkı tarafından engellendi. Gerilim yaşanmaması için devreye giren Belediye Başkanı Av. M. Faruk Pınarbaşı, kurul kararını uygulamak zorunda olduklarını belirterek vatandaşlardan anlayışlı davranmalarını istedi.





Sancak Mahallesi’nde “Sit Alanı” üzerine kurulan Sancak Tayize Evi için kurulun verdiği yıkım kararı Birecik Belediyesi ile mahalle sakinlerini karşı karşıya getirdi. Kurulun kararını uygulamak için Sancak Mahallesi’ne gelen Birecik Belediyesi yıkım ekiplerine bölge halkı müdahale ederek , bazıları ise iş makinelerinin önüne geçerek Belediye ekiplerinin görevini yapmasına mani oldu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Av. M. Faruk Pınarbaşı, “Kurul burasıyla ilgili yıkım kararı verdi. Bu nedenle Kurul kararına uyulması gerekiyor" dedi. Halkı sakinleştirdi.