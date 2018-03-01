Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da sondaj kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Haliliye ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi'nde, sondaj kuyusunda köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan ekipler, kepçe çağırdı. Kepçenin kuyunun etrafını yaklaşık 10 metre kazmasının ardından hayvanın bulunduğu derinliğe inen ekipler, kuyunun içindeki demiri keserek köpeği kurtardı.
Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla kurtarılan yavru köpeğe, vatandaşlar sahip çıkarak su ve yemek verdi.