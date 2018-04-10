Kuzey Antep Viyadüğü yükseliyor

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 12:27

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin mega projeleri arasında gösterilen "Kuzey Şehir" projesi çerçevesinde, Kuzey Şehir’le şehir merkezini bağlayacak 600 metresi viyadükte, 10 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yol çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor.

Bu doğrultuda 33 milyon liraya mal olacak ve temeli ocak ayında atılan Gaziantep-Kuzey Antep Yolu Viyadüğü inşaatı yükselmeye başladı.

Viyadük yapımında ön germeli kiriş sistemi kullanılacak, 28 temel kazılacak. 33 metre genişliğindeki viyadüğün, kolon yükseklikleri 12 metreyle 41 metre arasında değişecek. Sol taşıma yolu 605 metre, sağ taşıma yolu ise 520 metre uzunluğunda çift şeritli viyadükte, 28 temel kazıldı.

Yaklaşık 250 bin kişinin yaşayacağı Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde yürütülen 50 bin konutluk proje, Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alana kurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'te yükselen 50 bin konutluk Kuzey Şehir'in tüm altyapı ve ulaşım çalışmalarını titizlikle takip ettiklerini belirtti.

Kuzey Şehir'le şehir merkezini bağlayacak 600 metresi viyadük, 10 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yol çalışmasını incelemek için geçen hafta tüm ekiple şantiye alanına gittiklerini ifade eden Şahin, ihaleyi alan firmanın viyadük çalışmasını eylül ayında bitireceğini kaydetti.

AA