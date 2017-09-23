Kuzey Irak ve Suriye Tezkeresi TBMM'de Kabul Edildi

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2017 Cumartesi 21:02

TBMM'de uzun tartışmalara neden olan tezkere, yapılan açık oylama ile kabul edildi.



Daha önce sadece terör örgütleriyle mücadele ve olası göç dalgalarına karşı düzenlenen tezkere metnine, bu sefer referanduma yönelik ifadeler de eklendi.



REFERANDUM TEZKEREDE YER ALDI



Yeni metinde " Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldu bittiler oluşturmaya yönelik her türlü risk milli güvenliğimiz için hayati önemdedir." ifadeleri dikkat çekti.



Bu değişiklikle birlikte Kuzey Irak'taki referandum, sınır ötesi müdahale de hükümete yetki tanıyan tezkerede yer almış oldu.



"TEK TARAFLI BÖLÜCÜ GİRİŞİMLER"



Öte yandan "Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler" ifadesi de tezkere metnine girdi. Bu ifadelerle Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumları kast edildi.



