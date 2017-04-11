Kuzey Kore: En Ufak Saldırıda ABD'yi Nükleerle Vururuz

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2017 Salı 21:05

Amerika donanmasına bağlı gemiler Pasifik okyanusuna doğru ilerlerken, Kuzey Koredevlet televizyonu bugün yaptığı açıklamada, ülkelerine karşı yapılacak en ufak bir saldırıda ABD'ye karşı anında nükleer saldırıda bulunulacağı uyarısında bulundu.

Trump'ın Kuzey Koreye müdahale etmek için Çin'den yardım talebinde bulunmasının ardından ve geçen hafta kimyasal silahlar yüzünden Amerika'nın Suriyeyi vurmasından sonra bugün Kuzey Kore'nin resmi gazetesi, ülkenin her hangi bir saldırı karşısında Amerika'ya karşılık vermek için hazır olduğunu söyledi.

"NÜKLEER GÖRÜŞÜMÜZ ABD'NİN İÇİNDEKİ UNSURLARA ODAKLANMIŞTIR"

Gazete şu açıklamda bulundu :

Devrim ordumuz düşman elementleri tarafından yaptığı her hareketi dikkatli bir şekilde izliyor. Nükleer görüş alanımız, sadece ABD'nin Pasifik'te ve Güney Korede bulunan askeri unsurlara değil ayrıca ABD'nin içindeki unsurlara odaklanmıştır.

Güney Kore daha büyük felakete yol açmadan ABD'den Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini durdurması için talepte bulunmuştu.

Başkan Donald Trump ise twitter hesabından "Kuzey Kore'ye yönelik tehdit gibi algılanan açıklamalarda bulunarak, Kuzey Kore belasını arıyor. Çin yardım etmezse bu sorunu onlarsız çözeriz." demişti. (haberler.com)