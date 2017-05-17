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Kuzuyu Kurtarmak İsterken Boğuldu

Sulama amaçlı yapılan 3 metre derinliğindeki gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen 20 yaşındaki Ahmet İksamuk, kuzuyla birlikte boğuldu.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:43
Kuzuyu Kurtarmak İsterken Boğuldu

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı  Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet İksamuk, evlerinin yanında sulama amaçlı yapılan yapay gölete düşen kuzuyu fark edince suya atladı. Yüzme bilmediği belirtilen İksamuk, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Gölettin yanında İksamuk'un elbisesi ve ayakkabısını gören yakınları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada gölete giren mahalle sakinleri, yaptıkları aramada suya düşen kuzu ve Ahmet İksamuk'un cansız bedenine ulaştı.  Sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için  Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

(sondakika.com)

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