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Latif Doğan'dan 'Roza' Övgüsü

İzol Aşireti’nin önde gelen isimlerinden Hamit İzol’un kaleme aldığı ’Roza’ isimli kitabı oldukça beğendiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:14
Latif Doğan'dan 'Roza' Övgüsü

Ünlü sanatçı  Latif Doğan,  Şanlıurfa'nın en büyük aşiretlerinden İzol Aşireti'nin önde gelen isimlerinden  Hamit İzol'un kaleme aldığı 'Roza' isimli kitabı oldukça beğendiğini söyledi.

Ünlü sanatçı  Latif Doğan,  Engelliler Haftası dolaysıyla katılacağı bir etkinlik için  Mersin'e geldi. Katıldığı etkinliğin ardından konaklamak üzere Sultaşa Oteli'ne giden Doğan, burada aynı zamanda otelin de sahibi olan Yazar  Hamit İzol ile sohbet etme fırsatı buldu. Yanında getirdiği İzol'un son kitabı Roza'yı imzalatan Doğan, kitabı hala okumakta olduğunu, en kısa sürede bitireceğini, şu anda güzel gittiğini belirterek. bitirdikten sonra kitabı 'Küstüm Show'da tanıtacağını ifade etti.

 

 

(sondakika.com)

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