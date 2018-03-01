Lise öğrencileri şehitler için yürüdü

Giriş Tarihi: 1 Mart 2018 Perşembe 18:14

Şanlıurfa'da "Yeşilaycı Gençler Şehitler için Yürüyor" programı kapsamında, etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şanlıurfa Şubesince düzenlenen etkinlikte, yüzlerce lise öğrencisi Atatürk Bulvarı'nda bir araya geldi.

Türk bayrakları açan öğrenciler, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Tekbir getiren öğrenciler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Vatan sana canım feda", "Allah var, gam yok" sloganları attı.

Yeşilay Şube Başkanı Muharrem Çelik, burada yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin her yönüyle bir kurtuluş mücadelesi verdiğini söyledi.

Gençlerin bu ülke için canlarını feda eden şehitleri anlaması için etkinlik düzenlediklerini belirten Çelik, "Bilinçli gençlik, bilinçli gelecek demektir. Şehitlerin uğruna feda oldukları değerleri bilen ve özümseyen gençlerle geleceğimiz çok daha güzel olacaktır. Bu anlamda ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, daha sonra slogan atarak Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki şehitliğe kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar da öğrencileri alkışladı ve slogan attı.

Şehitlikte İl Müftüsü İhsan Açık dua etti.

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AA